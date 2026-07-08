Stasera in prima serata su Rai 1 va in onda il docufilm Storia di un itALIENO. Un viaggio inedito e surreale tra la gloria di Lino Banfi e i ricordi intimi di Pasquale Zagaria. Stasera, mercoledì 8 luglio, in TV la prima serata di Rai 1 si trasforma in un grande palcoscenico per festeggiare un traguardo storico. In occasione del suo novantesimo compleanno, la rete ammiraglia Rai rende omaggio a Lino Banfi con il documentario evento Lino d'Italia - Storia di un itALIENO. Diretto da Marco Spagnoli e girato nella splendida cornice del Teatro Petruzzelli di Bari, il film promette di emozionare il pubblico svelando i retroscena meno noti di una carriera straordinaria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Lino d’Italia – Storia di un itALIENO: stasera Rai 1 celebra i 90 anni di Lino Banfi

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LINO D'ITALIA.STORIA DI UN ITALIENO STASERA SU RAI 1

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Su Rai 1 arriva Lino d’Italia - Storia di un itALIENO, il documentario dedicato a Lino Banfi. In onda l’8 luglio, alla vigilia del novantesimo compleanno dell’attore. x.com

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