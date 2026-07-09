Lino Banfi compie 90 anni | Ronn Moss gli canta una dedica speciale e il video emoziona i fan

Lino Banfi ha festeggiato il suo 90° compleanno circondato da amici e familiari. Durante le celebrazioni, un cantante ha dedicato una canzone all’attore, pubblicando un video che ha suscitato emozioni tra i fan. Il festeggiato ha condiviso momenti di serenità e affetto, senza partecipare ad eventi pubblici o ufficiali. La giornata è stata caratterizzata da incontri privati e ricordi personali, senza ulteriori dettagli sugli invitati o sulle attività svolte.

Lino Banfi oggi compie 90 anni e per celebrare questo importante traguardo ha scelto di circondarsi delle persone più care. In questi giorni l’attore pugliese sta vivendo il suo compleanno tra amici e familiari, condividendo momenti di serenità e affetto. Tra questi è spuntato anche un incontro speciale con Ronn Moss, il celebre Ridge Forrester di Beautiful, che ha voluto dedicargli una canzone durante una cena. Il momento è stato immortalato in un video pubblicato sui social: Banfi si trova a tavola con diverse persone, tra cui anche la figlia Rosanna Banfi, quando Ronn Moss prende la chitarra e inizia a cantare per lui. La particolare coppia formata da “Ridge e Oronzo Canà”, come qualcuno ha ironicamente commentato sui social, si è ritrovata al Ristorante Padre Pio di Vieste, in Puglia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lino Banfi compie 90 anni, la dedica del fratello Ronn Moss alla chitarra: «Buon compleanno»

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lino Banfi compie 90 anni, l’amore per la moglie Lucia e i figli e gli inizi difficili

Leggi anche: Auguri Lino Banfi: il mitico Oronzo Canà compie 90 anni

Temi più discussi: Lino Banfi compie 90 anni. Auguri al nonno d'Italia; Lino Banfi compie 90 anni: La soddisfazione più grande? Le scuse di chi ha criticato il mio cinema; Lino Banfi compie 90 anni, auguri al nonno d'Italia. Sapevate del nome d'arte?; Lino Banfi: A 90 anni ho chiesto una tregua alla morte. Ma la sera allungo la mano sul divano e cerco ancora quella di mia moglie.

Tanti auguri a #LinoBanfi che oggi compie #90anni: gli auguri cantati di #RonnMoss x.com

Tanti auguri a Lino Banfi, l'intramontabile Oronzo Canà compie 90 anni reddit

Lino Banfi compie 90 anni: gli auguri social della RomaProprio il club giallorosso ha reso omaggio al celebre attore pugliese per la speciale ricorrenza, dedicandogli un post sui social: Buon compleanno Lino, con il numero 90 ben visibile nel messaggio ... corrieredellosport.it

Lino Banfi compie 90 anni: Ronn Moss gli canta una dedica speciale e il video emoziona i fanLino Banfi celebra i suoi 90 anni insieme ad amici e familiari. Ronn Moss gli dedica una canzone durante una cena e l'attore racconta il suo particolare rapporto con la morte. cinemaserietv.it