Lino Banfi ha compiuto 90 anni. L'attore ha festeggiato con la famiglia, tra cui la moglie Lucia e i figli. La carriera è iniziata con difficoltà, ma nel tempo è diventato uno dei volti più noti della televisione italiana. Con una lunga carriera alle spalle, ha conquistato il pubblico con ruoli comici e interpretazioni memorabili. La sua vita privata e professionale si intrecciano da decenni, segnando un percorso di successi e sfide.

Ci sono volti che entrano nelle nostre case in punta di piedi e finiscono per diventare parte della famiglia. Pasquale Zagaria, per tutti Lino Banfi, taglia lo straordinario traguardo dei 90 anni. Nato ad Andria il 9 luglio 1936 (ma registrato all’anagrafe due giorni dopo), il “Nonno d’Italia” festeggia questa importante ricorrenza con la vitalità e la gratitudine di sempre. Lo ha fatto anche raccontandosi tra le pagine del suo nuovo libro, 90 non mi fai paura! e, con la sua inconfondibile ironia, ha rivelato di aver scherzato con la “Signora Morte”, affrontando il passare del tempo con commovente leggerezza. Gli inizi difficili nella povertà. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lino Banfi compie 90 anni, l’amore per la moglie Lucia e i figli e gli inizi difficili

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