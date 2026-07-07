Dopo Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra Spagna-Belgio | il tabellone aggiornato
Nel Mondiale 2026, per la prima volta si sono disputati i sedicesimi di finale, grazie all'espansione a 48 squadre. Questa modifica ha eliminato il passaggio diretto agli ottavi, introducendo un ulteriore turno a eliminazione diretta. Dopo le partite tra Francia e Marocco e Norvegia e Inghilterra, si è giocato anche Spagna contro Belgio. L'allargamento ha portato 16 nazionali in più rispetto alle edizioni precedenti.
Il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale ha introdotto 16 nazionali in più rispetto al passato cancellando il vecchio passaggio diretto agli ottavi: per la prima volta, i tifosi hanno assistito a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale. Poi ottavi, quarti, semifinali sino all'ultimo atto della finale del 19 luglio alle 21., Ottavo 1: PARAGUAY-FRANCIA 0-1Ottavo 2: CANADA-MAROCCO 0-3Ottavo 3: PORTOGALLO-SPAGNA 0-1Ottavo 4: USA-BELGIO 1-4Ottavo 5: BRASILE-NORVEGIA 1-2Ottavo 6: MESSICO-INGHILTERRA 2-3Ottavo 7: ARGENTINA-EGITTO martedì 7... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
FIFA World Cup 2026 | France, Morocco in the Quarter Finals | Big Round of 16 Matches | N18G
Notizie e thread social correlati
Tabellone incroci: super Spagna-Portogallo, Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra primi quartiIl Mondiale 2026 sarà il primo con 48 squadre, con 16 in più rispetto alle edizioni precedenti.
Temi più discussi: Marocco e Francia ai quarti di finale del Mondiale; Marocco e Francia ai quarti. Ounahi trascina i Leoni dell’Atlante, Mbappé piega il Paraguay; Mondiali 2026, Francia-Marocco: quattro anni dopo a caccia della rivincita (9 luglio 2026); Mondiali 2026, calendario e partite di oggi: Francia e Marocco inaugurano gli ottavi.
È remake 4 anni dopo: #Francia e #Marocco pronte a rivivere la semifinale di Qatar 2022. I Bleus vogliono centrare la 3a finale consecutiva, i nordafricani hanno un conto in sospeso col passato e una rivincita da agguantare. Chi la spunterà? x.com
Kylian Mbappé suona la carica dopo la vittoria della Francia sul Paraguay. Il numero 10 ha trasformato il rigore che ha permesso ai suoi di qualificarsi per i quarti di finale contro il Marocco Nel post partita, Mbappé ha parlato dello spirito della nazionale: facebook
Francia-Marocco: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapereAnteprima completa di Francia-Marocco ai Mondiali 2026. Analizziamo tattiche, novità sulle formazioni e tutto ciò che c’è da sapere prima dei quarti di finale a Foxborough. calciomercato.com
Torneo del Marocco reddit
Francia-Marocco 4 anni fa valeva di più. E la decise (anche) il grande obiettivo della JuveS'è delineato il primo quarto di finale della Coppa del Mondo 2026. Nella notte la Francia ha battuto di misura il Paraguay grazie a un rigore trasformato da Kylian Mbappé e ha raggiunto il Marocco ch ... tuttomercatoweb.com