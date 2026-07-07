Dopo Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra Spagna-Belgio | il tabellone aggiornato

Nel Mondiale 2026, per la prima volta si sono disputati i sedicesimi di finale, grazie all'espansione a 48 squadre. Questa modifica ha eliminato il passaggio diretto agli ottavi, introducendo un ulteriore turno a eliminazione diretta. Dopo le partite tra Francia e Marocco e Norvegia e Inghilterra, si è giocato anche Spagna contro Belgio. L'allargamento ha portato 16 nazionali in più rispetto alle edizioni precedenti.

Il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale ha introdotto 16 nazionali in più rispetto al passato cancellando il vecchio passaggio diretto agli ottavi: per la prima volta, i tifosi hanno assistito a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale. Poi ottavi, quarti, semifinali sino all'ultimo atto della finale del 19 luglio alle 21., Ottavo 1: PARAGUAY-FRANCIA 0-1Ottavo 2: CANADA-MAROCCO 0-3Ottavo 3: PORTOGALLO-SPAGNA 0-1Ottavo 4: USA-BELGIO 1-4Ottavo 5: BRASILE-NORVEGIA 1-2Ottavo 6: MESSICO-INGHILTERRA 2-3Ottavo 7: ARGENTINA-EGITTO martedì 7... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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FIFA World Cup 2026 | France, Morocco in the Quarter Finals | Big Round of 16 Matches | N18G

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