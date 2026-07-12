L’Inghilterra è in semifinale ai Mondiali

Nella notte tra sabato e domenica, l’Inghilterra ha superato la Norvegia con un risultato di 2-1, qualificandosi per le semifinali dei Mondiali maschili di calcio. La partita si è conclusa dopo un incontro molto equilibrato tra le due squadre.

Nella notte fra sabato e domenica l’Inghilterra si è qualificata per le semifinali dei Mondiali maschili di calcio, battendo per 2-1 la Norvegia al termine di una partita molto equilibrata. Entrambi i gol dell’Inghilterra sono stati segnati dal centrocampista Jude Bellingham del Real Madrid, di gran lunga il migliore in campo, che è arrivato a sei gol in questi Mondiali. Hanno invece deluso le aspettative i centravanti delle due squadre, Erling Haaland e Harry Kane, i due migliori al mondo nel loro ruolo: hanno giocato maluccio e Halland è stato anche sostituito (non era mai successo, in questo torneo). Il primo tempo si era animato soltanto... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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I calciatori dell'Inghilterra si divertono in allenamento durante i Mondiali

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