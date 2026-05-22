L'Inghilterra ha annunciato la sua lista dei convocati al Mondiale 2026 con questo splendido mini-film che ha come colonna sonora il brano "Come Together" dei Beatles. Tanti assenti illustri, da Cole Palmer a Phil Foden a Trent Alexander-Arnold. I nomi di chi ci sarà, invece, compaiono tra le strade di New York, un omaggio all'impatto culturale dei Beatles negli Stati Uniti degli anni '60. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inghilterra, i convocati ai Mondiali 2026: il video è un omaggio ai Beatles

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Mondiali 2026, i convocati dell’Inghilterra: il video annuncio sulle note dei BeatlesIl ct dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha svelato i 26 convocati per i Mondiali 2026, in programma dal’11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e...

Rachele Bastreghi e lo Smallable Ensemble: un omaggio ai Beatles a BorgomaneroSabato 18 aprile alle 20,45, il teatro Rosmini di Borgomanero ospita il concerto "Smallable Ensemble plays the Beatles".

Stanno facendo discutere le scelte di Thomas Tuchel per l’ #Inghilterra ai #Mondiali? Non solo Maguire, non convocati anche Foden, Tomori e Shaw Cosa ne pensate? ? #Calcionews24 x.com

Come mai i marinai baschi sono stati specificamente associati al sidro secco invece delle bevande che di solito pensiamo bevano i marinai dei paesi vicini, come la birra o il rum? reddit

L’Inghilterra di Tuchel ai Mondiali punta tutto su Ivan Toney, il bomber da 32 gol in 32 partiteSono arrivati i convocati ufficiali per i Mondiali 2026 da parte del CT dell'Inghilterra, Thomas Tuchel che hanno già fatto discutere ... fanpage.it

Inghilterra, i convocati per i Mondiali 2026: fuori Alexander-Arnold, Foden e PalmerAnche Thomas Tuchel, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha sciolto le ultime riserve e ha diramato oggi la lista dei 26 calciatori scelti per rappresentare la nazionale dei Tre Leoni ai Mondiali ... calcioefinanza.it