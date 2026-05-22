Inghilterra i convocati ai Mondiali 2026 | il video è un omaggio ai Beatles

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inghilterra ha annunciato la sua lista dei convocati al Mondiale 2026 con questo splendido mini-film che ha come colonna sonora il brano "Come Together" dei Beatles. Tanti assenti illustri, da Cole Palmer a Phil Foden a Trent Alexander-Arnold. I nomi di chi ci sarà, invece, compaiono tra le strade di New York, un omaggio all'impatto culturale dei Beatles negli Stati Uniti degli anni '60. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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