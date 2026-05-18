Addio a Gianclaudio Bressa | morto l’ex senatore e sottosegretario di Stato

È venuto a mancare all'età di 70 anni Gianclaudio Bressa, ex senatore e sottosegretario di Stato. La sua scomparsa è avvenuta improvvisamente, lasciando un vuoto nel panorama politico del Trentino Alto Adige. Figura nota del centrosinistra italiano, Bressa aveva avuto un ruolo attivo nella vita pubblica e politica del territorio. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra le persone che lo avevano conosciuto e seguito nel corso degli anni.

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Si è spento improvvisamente all’età di 70 anni Gianclaudio Bressa, figura storica del centrosinistra italiano e volto noto della politica del Trentino Alto Adige. A renderlo noto è l'Ansa. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente attraversato il mondo istituzionale e politico, lasciando. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Morto Salvatore Lauro: addio allo storico armatore e senatore della RepubblicaQuesta mattina Ischia si è svegliata avvolta nel dolore appena appreso della scomparsa di uno dei suoi figli più rappresentativi: è venuto a mancare... E’ morto il senatore. Luciano MagnalbòCon la scomparsa di Luciano Magnalbò, deceduto a 83 anni, dopo una lunga malattia, Sant’Elpidio a Mare perde l’ultimo erede di una delle famiglie più... Trovato esanime nella sua casa a Firenze: addio a Gianclaudio Bressa, aveva 70 anniLutto nel mondo politico regionale per la scomparsa di Gianclaudio Bressa, storico parlamentare originario di Belluno ed eletto a più riprese in Trentino-Alto Adige nelle fila dell'Ulivo e del Partito ... ildolomiti.it Addio a Gianclaudio Bressa: l’uomo dell’autonomia che legò Roma all’Alto AdigeSi è spento a 70 anni l’ex parlamentare bellunese, per anni figura di riferimento nei rapporti tra Roma e il territorio altoatesino. Fu protagonista delle norme sull’autonomia e presidente della Commi ... altoadige.it