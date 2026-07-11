Un video del ricovero, girato da un vicino di casa e diffuso dalla CNN, mostra il senatore repubblicano in ospedale. Da settimane, il suo staff non fornisce aggiornamenti sulle sue condizioni, mantenendo un riserbo totale dal 14 giugno. Alcuni commentatori sostengono che il senatore sia già deceduto, ma non ci sono conferme ufficiali. La mancanza di notizie alimenta le voci sul suo stato di salute.

Spunta un video del ricovero girato da un vicino di casa e pubblicato dalla Cnn. Settimane senza notizie – il suo staff mantiene dal 14 giugno il massimo riserbo – alimentano le speculazioni sul reale stato dell'ex leader conservatore. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Mistero sulle condizioni di salute del senatore repubblicano McConnell, per alcuni sarebbe già morto

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