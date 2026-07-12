Lindsey Graham morto a 71 anni il senatore amico di Trump Il cordoglio del tycoon e di Netanyahu | Patriota vero

Da ilfattoquotidiano.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all'età di 71 anni a causa di una malattia improvvisa. La notizia è stata confermata dal suo ufficio. Sono arrivati messaggi di cordoglio da parte di un ex presidente e di un leader internazionale, che hanno definito Graham un patriota. La sua carriera politica si è concentrata sulla rappresentanza nel Congresso degli Stati Uniti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è deceduto all’età di 71 anni “in seguito a una breve e improvvisa malattia”. Il suo ufficio ha diffuso un comunicato, riportato dalla Bbc, in cui si afferma che è morto sabato sera: “La famiglia del senatore Graham apprezza le preghiere in questo momento e chiede che venga rispettata la propria privacy durante questo periodo incredibilmente difficile”. Chi era il senatore-consulente di Trump. Graham, uno dei più stretti alleati del presidente Donald Trump al Congresso e da tempo sostenitore di un confronto diretto con l’Iran, era stato eletto al Senato degli Stati Uniti nel 2002 e si era candidato per il quinto mandato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

lindsey graham morto a 71 anni il senatore amico di trump il cordoglio del tycoon e di netanyahu patriota vero
© Ilfattoquotidiano.it - Lindsey Graham, morto a 71 anni il senatore amico di Trump. Il cordoglio del tycoon e di Netanyahu: “Patriota vero”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: Un vero patriota

Video Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: Un vero patriota

Notizie e thread social correlati

Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: “Un vero patriota”Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all’età di 71 anni, pochi giorni dopo il suo compleanno.

Lindsey Graham, morto a 71 anni il senatore Usa repubblicanoIl senatore repubblicano del South Carolina è morto all’età di 71 anni dopo una malattia improvvisa e breve.

Temi più discussi: Morto il senatore Usa repubblicano Lindsey Graham, aveva 71 anni; Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni; Usa, è morto il senatore Lindsey Graham, aveva 71 anni; È morto Lindsey Graham, senatore Usa e grande alleato di Trump.

lindsey graham lindsey graham morto aÈ morto Lindsey Graham, senatore Usa e grande alleato di TrumpDa critico di Donald Trump ne era diventato un fervente sostenitore: il presidente statunitense perde un alleato chiave con la morte di Lindsey Graham, senatore repubblicano di 71 anni. La famiglia ha ... tg.la7.it

lindsey graham lindsey graham morto aLindsey Graham morto improvvisamente, Trump e Netanyahu rendono omaggio al senatore repubblicano e alleato di IsraeleIl presidente Usa lo definisce un patriota americano. Netanyahu ricorda il legame personale e il sostegno del senatore a Israele. affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web