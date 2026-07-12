Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è morto all'età di 71 anni a causa di una malattia improvvisa. La notizia è stata confermata dal suo ufficio. Sono arrivati messaggi di cordoglio da parte di un ex presidente e di un leader internazionale, che hanno definito Graham un patriota. La sua carriera politica si è concentrata sulla rappresentanza nel Congresso degli Stati Uniti.

Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è deceduto all’età di 71 anni “in seguito a una breve e improvvisa malattia”. Il suo ufficio ha diffuso un comunicato, riportato dalla Bbc, in cui si afferma che è morto sabato sera: “La famiglia del senatore Graham apprezza le preghiere in questo momento e chiede che venga rispettata la propria privacy durante questo periodo incredibilmente difficile”. Chi era il senatore-consulente di Trump. Graham, uno dei più stretti alleati del presidente Donald Trump al Congresso e da tempo sostenitore di un confronto diretto con l’Iran, era stato eletto al Senato degli Stati Uniti nel 2002 e si era candidato per il quinto mandato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Lindsey Graham, morto a 71 anni il senatore amico di Trump. Il cordoglio del tycoon e di Netanyahu: “Patriota vero”

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Lindsey Graham è morto: il senatore Usa repubblicano aveva 71 anni. Trump: Un vero patriota

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Il senatore statunitense Lindsey Graham è morto reddit

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