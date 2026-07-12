Un giovane di 27 anni ha attraversato a remi in piedi il Lago di Como, partendo da Lecco e arrivando a Como, superando anche Bellagio. La traversata è stata effettuata su una tavola da stand-up paddle (sup).

Da Lecco a Como via lago, doppiando Bellagio, a colpi di remo in piedi su una tavola da sup. Un atto d’amore per il lago di Como, oltre che un’impresa, la traversata compiuta da Matteo Colombo, lecchese di 27 anni, con l’acqua del Lario nel sangue e l’aria degli sport all’aperto nei polmoni. "Il lago di Como per me è il lago più bello del mondo e viverlo a pelo d’acqua ti regala emozioni indescrivibili", racconta Matteo. Matteo è salpato da Lecco giovedì, a mezzogiorno in punto, all’altezza del Ponte Nuovo ed è arrivato a Como, davanti al Tempio Voltiano alle 20.45, dopo quasi 47 chilometri e mezzo e 9 ore di navigazione in solitaria, senza sosta, senza mai toccare terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’impresa di Matteo a colpi di sup

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