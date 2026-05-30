Matteo Berrettini ha battuto l’argentino Comesana in oltre cinque ore di gioco, conquistando gli ottavi di finale del Roland Garros. Ha salvato matchpoint e vinto il super tie-break nel quinto set. La partita si è conclusa con un risultato di 3-2, dopo una lunga battaglia durata tutta la giornata. Il tennista italiano si è imposto con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 7-6.

Il martello batte ancora. Matteo Berrettini ha vinto una sfida epica, al quinto set, contro l'argentino Comesana ed è tornato agli ottavi di finale del Roland Garros, risultato che non raggiungeva dal 2021. L'azzurro ha concluso una partita infinita durata 5 ore e 16 minuti e adesso potrebbe avere l'occasione di vendicare l'amico Sinner dato che potrebbe scendere in campo contro quel Cerundolo (sempre argentino) che ha eliminato Il numero uno al mondo. Il tie break infinito Matteo Berrettini batte Francisco Comesana dopo una maratona di oltre cinque ore e avanza agli ottavi del Roland Garros. L'azzurro si impone 7-6 5-7 6-7 6-4 7-6, dopo aver annullato anche due match point all'argentino nel supertiebreak finale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Berrettini vince dopo oltre 5 ore e torna agli ottavi del Roland Garros. I matchpoint salvati e il super tie-break: l'impresa di Matteo

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Stoico Berrettini, vince una sfida incredibile contro Comesana al quinto set dopo 5 ore di match

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