Da Lecco a Como in sup | la traversata-impresa di Matteo Colombo da un ramo del lago all' altro

Notizia in breve

Un giovane di 27 anni ha attraversato il lago di Como in sup, partendo da Lecco e arrivando a Como, circumnavigando Bellagio lungo il percorso. La traversata è stata effettuata in modo solitario e senza supporto, utilizzando una tavola da stand-up paddle. L'impresa si è svolta il 11 luglio 2027 e ha coinvolto la pagaia in piedi sulla tavola per tutta la durata del tragitto.