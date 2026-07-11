Da Lecco a Como in sup | la traversata-impresa di Matteo Colombo da un ramo del lago all' altro
Un giovane di 27 anni ha attraversato il lago di Como in sup, partendo da Lecco e arrivando a Como, circumnavigando Bellagio lungo il percorso. La traversata è stata effettuata in modo solitario e senza supporto, utilizzando una tavola da stand-up paddle. L'impresa si è svolta il 11 luglio 2027 e ha coinvolto la pagaia in piedi sulla tavola per tutta la durata del tragitto.
Lecco, 11 luglio 2027 – Da Lecco a Como, circumnavigando Bellagio, in sup, a colpi di pagaia in piedi sulla tavola. A compiere l'impresa in totale solitaria e senza supporto è stato Matteo Colombo, giovane lecchese di 27 anni. “Il lago di Como per me è il lago più bello del mondo e viverlo a pelo d'acqua ti regala emozioni indescrivibili”, racconta Matteo. La traversata. Per completare la traversata di oltre 45 chilometri da un ramo all'altro del lago di Como ha impiegato quasi 8 ore, senza mai fermarsi, senza toccare terra. È partito a mezzogiorno, dall'altezza del Ponte Nuovo di Lecco, si è diretto verso nord in direzione Bellagio, per poi dirigersi verso sud fino ad approdare alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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