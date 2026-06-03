Roma Casal del Marmo 18enne colombiano uccide a coltellate il vicino 57enne lite degenerata per rifiuti in strada - VIDEO
Un giovane di 18 anni di origini colombiane ha ucciso con coltellate un uomo di 57 anni, sotto gli occhi della compagna di quest’ultimo. L’omicidio è avvenuto a Roma, nel quartiere Casal del Marmo, durante una lite nata per i rifiuti abbandonati in strada. La vittima è stata colpita multiple volte e i soccorsi sono arrivati troppo tardi. La polizia ha arrestato l’aggressore sul posto.
Luca Di Vito, 57 anni, è stato ucciso a coltellate sotto gli occhi della sua compagna dal vicino di casa, un 18enne di origini colombiane. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe rimproverato il giovane per aver gettato per l'ennesima volta i rifiuti condominiali in strada: da lì, la lite sa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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