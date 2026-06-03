Roma Casal del Marmo 18enne colombiano uccide a coltellate il vicino 57enne lite degenerata per rifiuti in strada - VIDEO

Notizia in breve

Un giovane di 18 anni di origini colombiane ha ucciso con coltellate un uomo di 57 anni, sotto gli occhi della compagna di quest’ultimo. L’omicidio è avvenuto a Roma, nel quartiere Casal del Marmo, durante una lite nata per i rifiuti abbandonati in strada. La vittima è stata colpita multiple volte e i soccorsi sono arrivati troppo tardi. La polizia ha arrestato l’aggressore sul posto.