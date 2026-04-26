Vincenzo De Luca ha annunciato di presentare sette liste per le prossime elezioni amministrative a Salerno, con l’obiettivo di essere riconfermato per la quinta volta come sindaco. La sua candidatura rappresenta un ritorno sulla scena politica locale, dopo aver già ricoperto questa carica in precedenza. Questa decisione comporta la fine di un’alleanza di liste ampie, optando invece per una strategia più concentrata.

Vincenzo De Lucaci riprova e torna alla ribalta con sette liste con l’intenzione di indossare per laquinta volta la fascia tricolore per la città di Salerno. Da qualche settimana ha già avviato il suo tour nei quartieri, e sfida alle urne otto candidati sindaco diSaliernoche si appresta alle elezioni con un anno di anticipo dopo le dimissioni diEnzo Napoli. Un grande ritorno dello Sceriffo che si percepiva nell’aria e che ora arriva con certezza. Ebbene, l’ex presidente della Regione Campaniatenta la vittoria con una coalizione composta da sette liste, tra le quali manca all’appello il simbolo del Partito democratico, ma è presente quello del Psi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - De Luca ci riprova: lo Sceriffo vuole Salerno per la quinta volta e fa saltare il campo largo

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