Liceo Raffaele Lombardi Satriani | Petilia Policastro KR festeggiata la consegna dei diplomi

Il liceo di Petilia Policastro ha consegnato i diplomi agli studenti, in un evento che ha visto la partecipazione di famiglie, docenti e rappresentanti istituzionali. La cerimonia ha segnato il termine del percorso scolastico per i diplomandi, con un momento di festa condiviso tra tutti i presenti.

Il Liceo Raffaele Lombardi Satriani di Petilia Policastro ha celebrato l'annuale consegna dei diplomi. Un evento ricco di emozione e partecipazione che ha unito famiglie, docenti e rappresentanti istituzionali per festeggiare il traguardo dei giovani neo diplomati.Petilia Policastro (KR) celebra i suoi diplomati: una serata di emozioni, talento e valori al Liceo "Raffaele Lombardi Satriani"Tra emozione e senso di appartenenza, il Liceo "Raffaele Lombardi Satriani" ha salutato i neo diplomati con una cerimonia che ha riunito scuola, istituzioni e famiglie nel segno della formazione e dei valori.Sabato 11 luglio, con inizio alle ore 18.30, il... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Erasmus+ al Liceo Raffaele Lombardi Satriani, 4 maggio 2026

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