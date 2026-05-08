A Petilia Policastro sono stati destinati 2,5 milioni di euro per interventi sul rischio idrogeologico e sulla viabilità. In particolare, si studiano modifiche alla sicurezza stradale tra Zumpo-Pantano e la tangenziale e si analizzano le zone del territorio più esposte a problemi geologici. Questi fondi vengono utilizzati per migliorare le condizioni delle strade e ridurre i rischi legati a eventi naturali.

? Punti chiave Come cambierà la sicurezza stradale tra Zumpo-Pantano e la Tangenziale?. Quali zone del territorio sono le più esposte al rischio geologico?. Chi ha progettato gli interventi per ottenere i fondi ministeriali?. Perché la strada Zumpo-Pantano è rimasta trascurata per anni?.? In Breve 1.400.000 euro per la strada Zumpo-Pantano e 1.100.000 euro per via E. Berlinguer.. Vicesindaco Carmelo Garofalo e Sindaco Simone Saporito coordinano i fondi ministeriali.. Interventi su via Berlinguer mirano a migliorare la mobilità urbana e la vivibilità.. I fondi si aggiungono ai 50.000 euro già investiti negli ultimi due anni.. Il Comune di Petilia Policastro riceve dal Ministero dell’Interno un finanziamento da 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petilia Policastro: 2,5 milioni per il rischio idrogeologico e la viabilità

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