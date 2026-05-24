Un giovane è stato arrestato a Petilia Policastro dopo aver aggredito l’ex convivente. Le indagini hanno evidenziato comportamenti violenti durante la convivenza. I Carabinieri sono intervenuti in flagranza di reato, sorprendendo l’uomo mentre aggrediva l’ex partner. La donna ha riportato ferite e ha richiesto assistenza medica. L’arresto è stato effettuato prontamente sul luogo dell’accaduto.

? Domande chiave Cosa è emerso dalle indagini sulla convivenza tra i due?. Come sono riusciti i Carabinieri a intervenire in flagranza?. Quali misure di protezione sono state attivate per la donna?. Perché la Procura di Crotone ha coordinato l'operazione?.? In Breve Aggressione avvenuta nella notte del 23 maggio a Petilia Policastro.. Procura di Crotone coordinata dal procuratore Domenico Guarascio.. Vittima ha denunciato precedenti episodi di sopraffazione e minacce reiterate.. Arresto in flagranza ha portato l'aggressore ai domiciliari.. I Carabinieri della Stazione di Petilia Policastro hanno arrestato in flagranza un giovane del posto nella notte del 23 maggio, dopo che quest’ultimo ha aggredito la sua ex convivente con una serie di calci e pugni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petilia Policastro: arrestato il giovane che aggrediva l’ex convivente

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