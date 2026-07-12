Violino, cattedra salva al Rinaldini. Almeno per ora. Il Tar ha respinto la richiesta urgente presentata da un docente contro il nuovo organico del Liceo musicale Rinaldini di Ancona per l’anno scolastico 2026-2027. Nessun congelamento, quindi, e la scuola può andare avanti con l’istituzione e la copertura del posto. Per i giudici, in questa fase, l’interesse dell’amministrazione scolastica viene prima di quello del ricorrente, che è già docente di ruolo per un altro strumento. Tutto nasce da una modifica dell’organico. In un primo documento erano previste 14 ore di insegnamento di violino, insufficienti a formare una cattedra. Il 28 giugno la dirigente scolastica ha adottato un nuovo documento, modificando quello precedente e prevedendo invece la formazione della cattedra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liceo musicale Il Tar salva la cattedra di violino

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