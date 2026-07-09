Il Tar del Lazio ha annullato il concorso per la cattedra di neurochirurgia alla Sapienza di Roma, vinto dal professore Alessandro Frati, nipote di un ex rettore dell'ateneo. La decisione riguarda il Dipartimento di neuroscienze umane della facoltà di Medicina e odontoiatria. Il concorso dovrà essere rifatto.

Il Tar del Lazio ha annullato il concorso per la nomina a professore presso il Dipartimento di neuroscienze umane della facoltà di Medicina e odontoiatria della Sapienza di Roma che era stato vinto dal professorAlessandro Frati, nipote dell'ex presidente e rettore della Sapienza. I giudici amministrativi hanno accolto i ricorsi proposti da Paolo Missori, uno dei partecipanti al concorso che ora dovrà essere rinnovato. Con una prima censura proposta dal ricorrente e dallo stesso Frati nel suo ricorso incidentale, in sostanza entrambi si addebitano reciprocamente la sopravvalutazione numerica della rispettiva casistica operatoria. I... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Sapienza, il Tar annulla la cattedra a Frati (nipote dell'ex rettore): il concorso a neurochirurgia è da rifare

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