Premiato chi aveva meno titoli | il Tar boccia la procedura per la cattedra universitaria Tutto da rifare
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha deciso di accogliere parzialmente un ricorso presentato da un professore universitario, riguardante la procedura di selezione per un incarico di professore di prima fascia in un dipartimento di medicina. La decisione ha comportato il rinvio della procedura, che dovrà essere rifatta. La vicenda riguarda l'assegnazione del ruolo e i criteri adottati durante la selezione, senza che siano stati menzionati dettagli sulla posizione dei candidati o sulla motivazione della sentenza.
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha accolto in parte il ricorso presentato da un professore universitario contro la procedura selettiva per la copertura di un posto da professore di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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