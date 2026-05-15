Premiato chi aveva meno titoli | il Tar boccia la procedura per la cattedra universitaria Tutto da rifare

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha deciso di accogliere parzialmente un ricorso presentato da un professore universitario, riguardante la procedura di selezione per un incarico di professore di prima fascia in un dipartimento di medicina. La decisione ha comportato il rinvio della procedura, che dovrà essere rifatta. La vicenda riguarda l'assegnazione del ruolo e i criteri adottati durante la selezione, senza che siano stati menzionati dettagli sulla posizione dei candidati o sulla motivazione della sentenza.

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