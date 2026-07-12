Libri di carta o digitali? Il 71,5% di lettori sceglie il formato stampato mentre nel 5,2% degli under 18 avanza il social reading

Il profumo delle pagine e il fruscio dei fogli continuano a vincere sulla tecnologia. I dati diffusi dall’ISTAT nel report sulle abitudini di lettura confermano che i vecchi volumi stampati restano il supporto preferito dalla stragrande maggioranza dei cittadini. Nel 2025, infatti, sono state oltre 20 milioni le persone che hanno sfogliato i libri cartacei, raggiungendo l’88,7% di chi legge nel tempo libero. Le statistiche mostrano una resistenza fortissima del formato tradizionale. Oltre sette lettori su dieci, esattamente il 71,5%, si affidano in modo esclusivo alla carta. L’uso dei dispositivi elettronici si ritaglia comunque uno spazio importante: quasi 6 milioni di italiani hanno letto e-book o libri online, mentre gli audiolibri catturano l’attenzione di circa 1 milione e 400mila persone. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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