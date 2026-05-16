I libri raccontati sui Social Spazio ai creator digitali Così prende vita Bookafe

È nata una nuova iniziativa che mette in mostra i creator digitali impegnati nella diffusione della cultura letteraria. Si chiama Bookafe ed è il primo festival dedicato alla letteratura che si focalizza sui professionisti del web, i quali condividono le loro letture attraverso social media, video, podcast e altri contenuti online. L'evento rappresenta un punto di incontro tra il mondo dei libri e le piattaforme digitali, dando spazio alle nuove modalità di comunicazione culturale.

La letteratura incontra i linguaggi digitali e le nuove forme di divulgazione culturale. Nasce Bookafe, il primo festival della letteratura in cui i protagonisti sono i creator digitali che ogni giorno raccontano i libri attraverso social network, video, podcast e contenuti online. La presentazione al Salone del Libro di Torino. I giovani della generazione Z leggono e condividono e pubblicano su Instagram e Tik Tok recensioni e suggerimenti. Ideato da TXT, il più grande distributore di libri scolastici in Italia, e realizzato in collaborazione con Confcommercio Ferrara e Impresa Cultura Ferrara, Bookafe si terrà a Ferrara (dal 16 al 18... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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