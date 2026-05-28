Al Circolo dei Lettori un incontro di libri e lettori con Bla bla bla

Sabato 30 maggio alle 16, nella Sala Sibilla Aleramo del Castello Visconteo Sforzesco di Novara, si terrà l’evento “Bla bla bla”. L’appuntamento, promosso dalla Fondazione Circolo dei Lettori, è dedicato alla condivisione della lettura e prevede un incontro tra libri e lettori.

Sabato 30 maggio alle ore 16 la Sala Sibilla Aleramo del Castello Visconteo Sforzesco di Novara ospita “Bla bla bla”, appuntamento dedicato alla condivisione della lettura promosso dalla Fondazione Circolo dei Lettori.L’incontro sarà guidato da Dario Benedetto e sarà un’occasione informale per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Dialogo Aperto | Il Circolo dei lettori e delle lettrici

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