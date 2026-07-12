Lia Quartapelle picchia duro | Fare il gioco di Travaglio? Allora il Pd non esiste

Lia Quartapelle ha dichiarato che il Partito Democratico non può seguire le posizioni di Travaglio, affermando che così il partito non esiste. Ha anche detto che bisogna chiarirsi con Giuseppe Conte prima delle primarie, perché la politica estera non può essere decisa solo attraverso di esse. La sua presa di posizione è stata diretta e senza mezzi termini.

«È opportuno chiarirci subito con Giuseppe Conte. Di sicuro prima delle primarie per la scelta del candidato premier, perché non possiamo certo affidare alle primarie la definizione della politica estera». Lia Quartapelle, deputata Pd, è una delle poche voci che, mercoledì, si sono levate contro il leader del M5S che a Napoli ha parlato di una «minaccia russa» costruita per «giustificare la corsa agli armamenti». Si può costruire un’alleanza di governo quando non si è d’accordo se la Russia sia o no una minaccia? «Vorrei partire da Marco Travaglio, che oggi chiarisce in modo lineare qual è lo schema su cui vorrebbe si giocassero le elezioni: da un lato M5S, Avs, Lega e Vannacci, dall’altro tutte le altre forze politiche, tra cui Pd, centristi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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