Lia Quartapelle | Ucraina nella UE ci renderà più grandi

Il Parlamento europeo ha approvato l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. La decisione è stata presa con una maggioranza significativa, segnando un passo importante per il paese coinvolto nel conflitto. La ratifica permette all’Ucraina di avviare il processo di integrazione, con l’obiettivo di aderire formalmente all’UE. La discussione ha coinvolto anche temi legati alle riforme richieste per l’ingresso e alle sfide da affrontare nel percorso di adesione.

Lia Quartapelle (deputata Pd) scrive su X: “Oggi l’Europa rappresenta una speranza e una possibilità. L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione ci renderà più grandi e forti. Non mi stupisce la contrarietà della Lega. Mentre la posizione di Conte è profondamente incoerente. O si fa l’Europa o la si smonta. Non ci sono scorciatoie. (La si smonta, ovviamente, perché come un regime che annega tra debiti, violenza e corruzione possa renderci più grandi e forti, è uno dei tanti misteri del Pd.,, e della UE.). Oggi l’Europa rappresenta una speranza e una possibilità. L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione ci renderà più grandi e forti. Non mi stupisce la contrarietà della Lega. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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