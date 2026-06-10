Un’intervista di Goffredo Bettini al Corriere della Sera ha suscitato reazioni tra i membri del Partito Democratico. Le sue dichiarazioni hanno portato a repliche da parte di alcuni esponenti, tra cui Sensi, Quartapelle e l’ex parlamentare Picierno. I commenti sono stati diffusi attraverso comunicati e interviste successive, creando tensioni all’interno del partito. Non sono stati comunicati altri dettagli sui contenuti specifici delle dichiarazioni o delle risposte ufficiali.

Lo storico dirigente del Partito democratico ha invitato i leader del campo largo a «togliere dalle teste destini e ambizioni personali», frenando inoltre sull’adesione dell’Ucraina all’Ue. Un’intervista rilasciata dal Corriere della Sera dallo storico dirigente del Partito democratico Goffredo Bettini sta agitando i dem. E pure chi ha da poco lasciato per approdare ad altri lidi. Tutto ruota attorno ad alcune affermazioni sulla leadership del campo largo, su cui Bettini di fatto ha invitato (senza citarla) Elly Schlein a non intestardirsi. E alle sue parole sull’adesione dell’Ucraina all’Ue, che sta creando spaccature nel centrosinistra.... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bettini agita il Pd: le repliche di Sensi, Quartapelle e dell’ex dem Picierno

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