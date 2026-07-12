L’hangar rosso conflitto tra senso del dovere e responsabilità morale durante il golpe di Pinochet

Titolo: L’hangar rosso Titolo originale: Hangar rojo Regia: Juan Pablo Sallato Paese di produzione anno durata: Cile, Argentina, Italia 2026 83 min. Sceneggiatura: Luis Emilio Guzmán Fotografía: Diego Pequeño Montaggio: Sebastián Brahm, Valeria Hernández Musica: Matteo Marrella, Alberto Micheli Cast: Nicolás Zárate, Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aron Hernández, Taiu Braver Iosovich, Juan Cano Produzione: Villano Producciones, Brava Cine, Rain Dogs, Caravan, Berta Film Distribuzione: I Wonder Pictures Programmazione: Lab80 (Lo schermo bianco) Bergamo, UCI Cinemas Orio, Treviglio Anteo spazioCinema Luci e ombre, in un denso bianco e nero, che cesellano un conflitto insanabile tra senso del dovere e responsabilità morale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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