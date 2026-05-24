I palestinesi di oggi come gli ebrei del 1940 | accogliere i profughi è un dovere morale

Una nave partita per portare aiuti umanitari è stata intercettata e fermata dalle autorità. La flottiglia, che si proponeva di portare assistenza ai civili palestinesi, ha attirato l’attenzione internazionale. Le forze di sicurezza hanno bloccato l’imbarcazione senza consentire il passaggio. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e conflitto nella regione, con le autorità che giustificano il fermo come misura di sicurezza. Nessuna informazione sui dettagli dell’intervento o sui passeggeri coinvolti.

La Flotilla ha il grande merito di tenere alta l’attenzione sul dramma palestinese: anche chi si ostina a negare che si tratti di un genocidio oggi non può negare che in Palestina è in corso una pulizia etnica realizzata attraverso la sistematica strage del popolo palestinese. Non è più possibile oggi restituire ai palestinesi superstiti sia a Gaza che in Cisgiordania neppure la parvenza di una esistenza: gli aiuti umanitari portati dalla Flotilla o il canale umanitario che la Flotilla vorrebbe aprire, e che il governo israeliano chiude nel modo più spietato, sono al massimo palliativi. E’ ora di porsi il problema di salvare i palestinesi superstiti e l’unico modo percorribile oggi è quello di offrire lo status di rifugiati a tutti quelli tra loro che riescono a uscire dall’assedio cui sono sottoposti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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