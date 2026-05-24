I palestinesi di oggi come gli ebrei del 1940 | accogliere i profughi è un dovere morale

Da ilfattoquotidiano.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una nave partita per portare aiuti umanitari è stata intercettata e fermata dalle autorità. La flottiglia, che si proponeva di portare assistenza ai civili palestinesi, ha attirato l’attenzione internazionale. Le forze di sicurezza hanno bloccato l’imbarcazione senza consentire il passaggio. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e conflitto nella regione, con le autorità che giustificano il fermo come misura di sicurezza. Nessuna informazione sui dettagli dell’intervento o sui passeggeri coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Flotilla ha il grande merito di tenere alta l’attenzione sul dramma palestinese: anche chi si ostina a negare che si tratti di un genocidio oggi non può negare che in Palestina è in corso una pulizia etnica realizzata attraverso la sistematica strage del popolo palestinese. Non è più possibile oggi restituire ai palestinesi superstiti sia a Gaza che in Cisgiordania neppure la parvenza di una esistenza: gli aiuti umanitari portati dalla Flotilla o il canale umanitario che la Flotilla vorrebbe aprire, e che il governo israeliano chiude nel modo più spietato, sono al massimo palliativi. E’ ora di porsi il problema di salvare i palestinesi superstiti e l’unico modo percorribile oggi è quello di offrire lo status di rifugiati a tutti quelli tra loro che riescono a uscire dall’assedio cui sono sottoposti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

i palestinesi di oggi come gli ebrei del 1940 accogliere i profughi 232 un dovere morale
© Ilfattoquotidiano.it - I palestinesi di oggi come gli ebrei del 1940: accogliere i profughi è un dovere morale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Oussama Ben Laden : L'histoire secrète du milliardaire devenu terroriste

Video Oussama Ben Laden : L'histoire secrète du milliardaire devenu terroriste

Notizie e thread social correlati

Campo profughi ebrei a Grugliasco: una storia di supporto di cui oggi in Palestina non c’è più tracciaIl 14 marzo 1946, una lettera della Pontificia Commissione di Assistenza, inviata su incarico di papa Pio XII, venne indirizzata all’arcivescovo di...

Ebrei e palestinesi tra gli affetti più cari. Soffro, ma cerco la luceIn questa giornata a Firenze, una rappresentanza di attivisti, filosofi, scrittori, artisti, mediatori, guide religiose e chef si riunisce per...

Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Blog | I palestinesi di oggi come gli ebrei del 1940: accogliere i profughi è un dovere morale; Commemorazione della Nakba tra tensioni, sullo sfondo della guerra; Cisgiordania: Yesh Din (ong) violenze dei coloni quasi sempre impunite. Solo circa il 3% dei procedimenti porta a una condanna.

i palestinesi di oggiI palestinesi di oggi come gli ebrei del 1940: accogliere i profughi è un dovere moraleLa Flotilla ha il grande merito di tenere alta l’attenzione sul dramma palestinese: anche chi si ostina a negare che si tratti di un genocidio oggi non può negare che in Palestina è in corso una ... ilfattoquotidiano.it

i palestinesi di oggiChi è Ben-Gvir, pistola e Torah. Le provocazioni e una missione: Via i palestinesi da IsraeleIl ministro per la Sicurezza Nazionale israeliano, nel sesto governo Netanyahu, leader di estrema destra fin da giovane, dalla prima intifada, ha abbracciato movimenti di estrema destra israeliana. A ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web