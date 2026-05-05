Cinzia Viglianti una vita per gli altri tra volontariato e prefettura | Ha servito lo stato con dedizione e senso del dovere

Cinzia Viglianti era nota a Viterbo e in altre zone per il suo coinvolgimento nel volontariato e per aver lavorato presso la prefettura. La sua attività si è svolta nel corso degli anni, dedicandosi con impegno alle cause sociali e pubbliche. La sua presenza nel mondo del volontariato e nel settore pubblico ha lasciato un segno tra coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.

A Viterbo (ma non solo) Cinzia Viglianti era molto conosciuta e apprezzata soprattutto per il suo impegno nel volontariato. Dal 2022 era coordinatrice del gruppo comunale di protezione civile, diventando un autentico punto di riferimento per l'intera comunità.Il cordoglio della prefetturaAccanto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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