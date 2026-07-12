Dopo dieci anni, la conferenza stampa di Antonio Vacca continua a essere citata nei discorsi sull’ex centrocampista del Benevento. Recentemente, Vacca ha risposto anche ai tifosi del Benevento, pubblicando un video. La discussione riguarda ancora questioni legate al suo passato con la squadra. Nessuna altra informazione dettagliata è stata fornita sulla natura delle risposte o sui contenuti del video.

Tempo di lettura: 2 minuti A distanza di 10 anni, è ancora la famosa conferenza stampa di Antonio Vacca a tenere banco quando c’è di mezzo l’ex centrocampista del Benevento. L’episodio è stato ricordato durante la presentazione del Portici, ambiziosa squadra di Eccellenza nella quale Vacca si appresta a disputare il secondo campionato. Riavvolgiamo il nastro: è il 2016 ed è appena terminato un sentito Foggia-Benevento con Vacca, ex di turno non certo rimpianto, stuzzicato dagli spalti dai tifosi della Strega. Al momento del cambio, il rossonero avrebbe rivolto gesti poco cortesi verso il settore ospiti, roba nemmeno più da campetti di provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’ex giallorosso Vacca ora risponde anche ai “beneventani”: il video

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