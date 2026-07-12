Alle sei del mattino, un pullman in Sardegna trasporta studenti, lavoratori e giovani verso città e aeroporti. La scena si ripete quotidianamente, evidenziando la dipendenza dei residenti dai mezzi pubblici per raggiungere le destinazioni principali. La mobilità interna e verso l’esterno rappresenta una sfida per l’isola, che si affida a questi collegamenti per consentire agli abitanti di spostarsi e lavorare.

di Alessandro Zedde Alle sei del mattino, in un paese della Sardegna, il pullman porta via studenti, lavoratori e giovani diretti verso città e aeroporti. Dietro restano case chiuse, anziani e comunità che invecchiano. È una scena che si ripete in molte aree interne europee, dai Carpazi all’Appennino, dove alla crescente mobilità dei giovani si affianca lo svuotamento progressivo dei piccoli territori. Negli ultimi decenni l’Unione europea ha costruito un’infrastruttura efficace per favorire la mobilità attraverso Erasmus+, il Corpo europeo di solidarietà e la libertà di circolazione. Non ha però sviluppato con la stessa efficacia le condizioni perché quei giovani possano scegliere di tornare o restare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Europa ci ha insegnato come lasciare la Sardegna. Ora deve imparare a farci tornare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da chi torna a fluire dopo una fase più trattenuta a chi deve imparare a lasciare andare. L’oroscopo della settimanaQuesta settimana l’oroscopo si concentra su persone che cercano di liberarsi da situazioni ripetitive e su coloro che devono accogliere cambiamenti...

Danilo, l’ex Juve è destinato a lasciare il Flamengo e potrebbe tornare in Europa: cosa sta succedendoDanilo, ex calciatore della Juventus, potrebbe lasciare il Flamengo e tornare in Europa.

Temi più discussi: Blog | L'Europa ci ha insegnato come lasciare la Sardegna. Ora deve imparare a farci tornare; Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi; Il Papa: i morti in mare vittime di decisioni mancate, l'Europa ha una responsabilità epocale; Il rispetto della dignità dei migranti responsabilità epocale per l’Europa.

Il 10 luglio 1976 una nube di diossina uscì da una fabbrica della Brianza. Non uccise nessuno sul colpo, ma cambiò tutto: l'Europa, le leggi, le fabbriche. Oggi che è di moda processare l'industria, vale la pena ricordare chi ha pagato quella lezione e cosa ci x.com

ABAP developer in Italia, 4 anni su CRM/R3 — consigli per il salto a S/4HANA e per trovare mercato reddit

Difesa: l’Europa insegna, l’America paga e investe. Il paradosso della sicurezzaUn vecchio adagio dice che il problema dell’Europa è che produce più premi Nobel dell’America, e anche più ingegneri pro capite, ma meno Elon Musk. Negli ultimi tempi tanti possono rispondere che, ... corriere.it

Cosa rischia l’Europa se non investe in IA nei prossimi cinque anniNel saggio Europe 2031 un gruppo di ricercatori europei mette in guardia sui pericoli che corre il Vecchio Continente se non contrasterà il dominio americano ... repubblica.it