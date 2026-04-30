Danilo, ex calciatore della Juventus, potrebbe lasciare il Flamengo e tornare in Europa. Attualmente, ci sono diverse società che hanno manifestato interesse per il suo acquisto. La decisione finale dipende da accordi tra le parti coinvolte e dalle trattative in corso. Non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali sui club interessati o sui tempi della possibile operazione.

di Francesco Spagnolo Danilo, l’ex Juventus potrebbe tornare in Europa. Sul calciatore c’è il forte interesse di diversi club. Ecco tutti i dettagli sul futuro. Il futuro di Danilo resta un rebus ancora tutto da decifrare, con diverse strade che si aprono all’orizzonte del difensore brasiliano. Nonostante l’età non più giovanissima, l’ex calciatore della Juventus continua a dimostrare di essere un atleta integro e un leader carismatico, qualità che lo rendono ancora oggi un pezzo pregiatissimo del mercato internazionale. Attualmente protagonista in patria, Danilo si prepara a vivere un’estate da protagonista assoluto: al compimento dei suoi 35 anni, scenderà infatti in campo per il Mondiale con la maglia della Seleçao.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Danilo, l’ex Juve è destinato a lasciare il Flamengo e potrebbe tornare in Europa: cosa sta succedendo

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