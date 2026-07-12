In Europa, solo il 20 per cento delle famiglie possiede un condizionatore, mentre le temperature sono arrivate a livelli record con notti tropicali e caldo estremo. Nel frattempo, in Cina, le aziende vendono grandi quantità di condizionatori, alimentando un mercato in piena espansione. Le alte temperature hanno portato a un aumento della domanda di dispositivi per il raffreddamento, anche se la maggior parte delle case europee non è dotata di sistemi di aria condizionata.

Temperature record, caldo estremo, notti tropicali. L’Europa è alle prese con un’estate torrida ma soltanto il 20 per cento delle famiglie del continente dispone di un condizionatore per combattere la canicola. Molte persone stanno correndo ai ripari acquistando in extremis dispositivi refrigeranti di vario tipo. La maggior parte di questi prodotti arriva dalla Cina, che oggi rappresenta circa il 40 per cento delle esportazioni globali di condizionatori. Per l’ Unione europea, impegnata a ridurre il deficit commerciale con Pechino, non è un problema da poco. La corsa europea ai condizionatori cinesi. L’Europa dipende fortemente dai prodotti cinesi e la corsa all’acquisto dei condizionatori Made in China ne è un chiaro esempio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Europa boccheggia, Pechino vende: il boom dei condizionatori cinesi

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