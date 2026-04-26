L’Europa sta valutando misure per limitare l’uso di tecnologie provenienti dalla Cina, ritenute potenzialmente rischiose. Secondo alcune fonti, questa strategia potrebbe comportare costi elevati per i paesi membri, con una perdita stimata di decine di miliardi di euro per l’Italia. La preoccupazione principale riguarda la possibilità che Pechino possa interrompere i servizi digitali, influenzando infrastrutture e mercato. Nel frattempo, i prezzi di energia e silicio sono in aumento, complicando ulteriormente la situazione.

All’Europa neutralizzare la minaccia cinese potrebbe costare parecchi miliardi, proprio ora che il prezzo dell’energia e del silicio è alle stelle. Altrimenti, il rischio minore è lo spionaggio. L’Europa paventa anche il sabotaggio delle infrastrutture critiche: dunque elettricità, bancomat e pagamenti elettronici, ospedali, acqua. Con la proposta di revisione del cybersecurity act, la Commissione di Ursula von der Leyen ha ordinato di “ridurre” i pericoli dai Paesi terzi “ad alto rischio”, quelli che “pongono problemi per la cybersicurezza”. Ovvero: escludere dispositivi e componenti cinesi dai servizi essenziali per la collettività, o almeno lasciarli fuori il più possibile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Europa vuole escludere le tecnologie cinesi. “All’Italia costerebbe decine di miliardi. Ma Pechino può ‘spegnere’ i servizi digitali”

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