Negli ultimi mesi, diverse case automobilistiche cinesi come Geely, MG, Chery, Byd, Dongfeng e Leapmotor hanno avviato attività in vari paesi europei, tra cui Spagna, Ungheria, Germania e Italia. Queste aziende hanno stipulato accordi di acquisto, acquisizione o noleggio di impianti produttivi, portando avanti strategie di presenza nel continente. Le iniziative riguardano sia la creazione di stabilimenti sia l'inserimento di veicoli sul mercato locale.

La domanda non è se l’auto europea abbia nemici, ma su chi siano effettivamente, ovvero se esista o meno una strategia per salvaguardare la nostra industria e i posti di lavoro dal blocco assoluto alla vendita di vetture con motore a combustione imposto da Bruxelles a partire dal 1° gennaio 2035. Con le maggiori Case produttrici continentali ormai nel circolo vizioso di investimenti colossali fatti per le auto elettriche, che anche nel primo trimestre 2026 non hanno però superato il 19,4% del mercato nell’Unione, le vere domande ora riguardano i marchi cinesi. Il loro interesse ad aprire o rilevare stabilimenti in Spagna e Italia può...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto cinesi in Europa: Spagna, Ungheria, Germania e Italia, le strategie di Pechino per le fabbriche

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