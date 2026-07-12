lettera dal carcere su diritti e trasparenza

Un uomo di 49 anni, attualmente in carcere nella struttura di Massa, ha scritto una lettera in cui si sono affrontati temi riguardanti i diritti e la trasparenza. La persona è conosciuta nella zona per precedenti legati al traffico di droga e alle attività di gruppi criminali locali. La missiva è stata resa nota pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle sue richieste o contenuti.

Si chiama Pablo Ricci, ha 49 anni, e attualmente è detenuto nella Casa di reclusione di Massa. Si tratta di un nome noto in città, e alle cronache giudiziarie, per vicende relative a traffici di droga e alle cosiddette ’bande dei Poggi’. Ricci ha inviato una lettera al nostro giornale segnalando una vicenda personale che, a suo dire, "investe temi più ampi sul funzionamento del sistema penitenziario, sulla trasparenza dei procedimenti e sulla tutela dei diritti dei detenuti ". "Il 12 maggio scorso – scrive Pablo Ricci – ho presentato istanza di permesso premio ai sensi dell’art. 30-ter O.P. avendo maturato i requisiti previsti dalla legge e mantenendo una condotta regolare e priva di sanzioni disciplinari significative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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