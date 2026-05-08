La lettera di Cesare Battisti dal carcere | Qui senza diritti vorrei rivedere mio figlio

Un detenuto ha scritto una lettera da un carcere italiano, in cui esprime il desiderio di poter rivedere suo figlio. Nella missiva, chiede che siano riconosciuti i diritti previsti dall’ordinamento penitenziario. La richiesta arriva mentre si discute della condizione di alcuni detenuti e dei loro diritti durante la detenzione. La lettera è stata resa nota e sta attirando l’attenzione sull’applicazione delle norme nelle carceri.

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Cesare Battisti chiede che gli vengano riconosciuti i diritti previsti dall’ordinamento penitenziario. Lo fa con una lettera inviata al quotidiano La Nazione dal carcere di Massa Carrara, dove è detenuto dal 2023. Nella missiva, l’ex appartenente ai Proletari armati per il comunismo (Pac), arrestato in Bolivia nel 2019 e condannato all’ergastolo per quattro omicidi commessi negli anni Settanta, denuncia una «disparità di trattamento» e il mancato accesso ai benefici previsti dalla legge, come permessi premio e semilibertà. Al centro dell’appello anche la richiesta di poter riabbracciare il figlio. Chi è Cesare Battisti. La lettera dal carcere .🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate La lettera di Cesare Battisti dal carcere: “Vorrei rivedere mio figlio”Massa, 8 maggio 2026 – Chiede di poter riabbracciare suo figlio Cesare Battisti, ex terrorista appartenente ai Proletari armati per il comunismo,... Battisti: l’appello dal carcere per incontrare il figlio dodicenne?? Punti chiave Perché il Dipartimento Penitenziario ha bloccato il permesso del magistrato? Come influisce la cella condivisa sulle attività di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La lettera di Cesare Battisti dal carcere: Vorrei rivedere mio figlio; Piazza Idea, nuovi appuntamenti tra San Nicola, Festa della Mamma e fotografia; Giustizia per la Flotilla, mobilitazione in piazza e lettera al prefetto; La lettera di Cesare Battisti dal carcere | Vorrei rivedere mio figlio. La lettera di Cesare Battisti dal carcere: Vorrei rivedere mio figlioL’ex membro dei Pac scrive alla Nazione: Qui senza diritti, è giunta l’ora di aprire ai benefici. Da ergastolano mi spetterebbe una cella singola, anche per poter fare lo scrittore ... quotidiano.net CESARE BATTISTI, CASSAZIONE CONFERMA ERGASTOLO/ No commutazione pena a 30 anniCesare Battisti, Cassazione conferma ergastolo: inammissibile il ricorso della difesa che chiedeva commutazione della pena a 30 anni di reclusione. Ergastolo confermato per Cesare Battisti. La prima ... ilsussidiario.net Presentazione del progetto di riqualificazione di Via Cesare Battisti Mercoledì 13 maggio ore 18.30 Sala Consiglio Comunale - ingresso via Leopardi Interverranno la Sindaca Avv. Marila Girolomoni e l'Architetto Michele Bonini, responsabile del III facebook