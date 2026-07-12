Domani alle 21.15 si terrà una serata dedicata alla poesia e alla cultura nel Giardino della Parrocchia di Vinci. L’evento si focalizza sull’amicizia tra i popoli, con letture e interventi in un’atmosfera informale. La manifestazione coinvolge vari partecipanti e mira a rafforzare i legami culturali tra le diverse comunità. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

VINCI Una serata dedicata alla poesia, alla cultura e all’amicizia tra i popoli. Domani, alle 21.15, il suggestivo Giardino della Parrocchia di Vinci ospiterà l’evento “ Vinci nel Cuore – Estate 2026 ”, occasione per celebrare il successo della XIV Festa della Poesia di Vinci e condividere con la comunità un nuovo progetto di dialogo internazionale. Nel corso della serata sarà presentato in anteprima il videomessaggio “ Lettera ad Amboise ”, un’iniziativa che vuole rafforzare il legame tra le città di Vinci e Amboise, unite dalla figura universale di Leonardo da Vinci e da un percorso di collaborazione culturale sempre più intenso. Il video rappresenta l’evoluzione naturale dell’esperienza vissuta lo scorso anno, quando il progetto fu realizzato con la partecipazione congiunta delle due comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Lettera ad Amboise’, un ponte di amicizia

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