Un ponte verso i Balcani Ecco il patto di amicizia con Bar

Un accordo di amicizia è stato firmato tra la città e una località nel sud-est europeo, segnando un possibile rafforzamento dei legami tra le due comunità. La firma si è svolta in modo formale, con rappresentanti di entrambe le parti presenti. L’intesa riguarda principalmente scambi culturali e iniziative di cooperazione locale. Questo passo potrebbe portare a future collaborazioni tra le due aree, anche se al momento non sono stati annunciati progetti specifici.

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Dall’altra parte dell’Adriatico potrebbe nascere un nuovo partner per Porto San Giorgio. Non si tratta soltanto di una visita istituzionale, ma dell’inizio di un rapporto che potrebbe tradursi in scambi culturali, iniziative turistiche e opportunità di collaborazione con Bar, una delle città più importanti della costa montenegrina. Dal 6 al 9 maggio il sindaco Valerio Vesprini e il vicesindaco Fabio Senzacqua sono stati ospiti della città di Bar, conosciuta in italiano come Antivari. La visita ha dato seguito ai contatti avviati nelle scorse settimane, quando una delegazione montenegrina aveva partecipato a Porto San Giorgio in occasione delle celebrazioni del patrono San Giorgio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un ponte verso i Balcani. Ecco il patto di amicizia con Bar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Un ponte tra mare ed entroterra ’Patto di Amicizia’ con CorridoniaUn ponte tra mare ed entroterra per valorizzare il territorio, creare nuove opportunità turistiche e rafforzare il legame tra comunità. Vicopisano: verso il patto di amicizia con i castelli di San Marino e MontegiardinoVicopisano (PI), 17 aprile 2026 – Lunedì 13 aprile l'amministrazione comunale di Vicopisano ha accolto le delegazioni della Giunta di Castello della... Argomenti più discussi: Un ponte verso i Balcani. Ecco il patto di amicizia con Bar; Biha?: un furgone per crescere, imparare, sognare; La cultura Pugliese; Proiezioni Meteo a Lungo Termine - Analisi Dei Modelli Previsionali. Qual è il crimine più disgustoso che è avvenuto nel tuo paese a un rifugiato o a un migrante? reddit Francesco Silvestri (@FraSilvestriM5S) / Posts / X x.com Le sfide della parità di genere nella transizione digitale: il confronto di Piacenza coi BalcaniProgetto europeo Padrion, da Piacenza un ponte verso la parità di genere - Trasferta europea per tre funzionari del Comune di Piacenza, Maurizio Prazzoli ... piacenzasera.it