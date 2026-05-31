Tutto pronto per la ventottesima edizione del " Trofeo dell’Amicizia " organizzato come sempre dall’ ABC Castelfiorentino, che tra Palabetti e Palagilardetti vedrà sfidarsi i giovanissimi cestisti della categoria " Aquilotti 2015 ". Oltre ai padroni di casa, ci saranno Don Bosco Livorno, Union Basket Prato, Costone Siena, Us Livorno, Basketball Club Lucca, Libertas Livorno e Junior Basket Ravenna, con la squadra romagnola che sarà ospite delle famiglie gialloblu. La formula del torneo prevede due gironi all’italiana con semifinali incrociate in base al piazzamento del proprio girone, ed a seguire finali dall’ottavo al primo posto. Si parte oggi con la fase eliminatoria: Castello, Costone Siena, Don Bosco Livorno e Ravenna nel "girone giallo", Prato, Livorno, Lucca e Libertas Livorno nel "girone blu". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 28° Trofeo dell’Amicizia è pronto ad animare i due palazzetti di Castelfiorentino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Golden Trophy Trap! A Crazy Desert Challenge Begins! | Cars Toons 2D Animation

Notizie e thread social correlati

Trofeo di Bocce Petanque dell’Amicizia e della Solidarietà: in arrivo la seconda edizioneIl 25 aprile si svolgerà la seconda edizione del Trofeo di Bocce Petanque dell’Amicizia e della Solidarietà.

La letteratura torna ad animare il cuore di MestreA Mestre si avvicina la quarta edizione del Mestre Bookfest, un festival dedicato alla letteratura che si svolgerà dal 3 al 14 giugno nel centro...

Argomenti più discussi: Il 28° Trofeo dell’Amicizia è pronto ad animare i due palazzetti di Castelfiorentino; Basket, tutto pronto per il 28esimo Trofeo dell'Amicizia; Torneo dell’Amicizia di calcio a 11: vince il Liceo sportivo Gymnasium Patavinum Sport; Praia a Mare: capitale delle due ruote al via il 28° Motoraduno Nazionale e il 2° Trofeo Moto Donna.

Ciao ragazzi, avevo intenzione di prendere Enotria e pensavo anche al platino. Volevo sapere se il gioco è stato aggiornato come si deve e se presenta ancora dei bug che ti impediscono di prendere il trofeo platino. Grazie a chi risponderà reddit

Basket, tutto pronto per il 28esimo Trofeo dell'AmiciziaStanno per accendersi i riflettori sul tradizionale appuntamento del settore minibasket dell’Abc Castelfiorentino, il Trofeo dell’Amicizia, giunto ... gonews.it