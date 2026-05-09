Dopo il match al Via del Mare, il difensore della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ha riferito che nel finale della partita c'era un po’ di preoccupazione, ma alla fine è arrivata la vittoria. Kelly ha commentato l’esito della sfida con parole che indicano un senso di sollievo per l’esito positivo. Le sue parole sono state trasmesse subito dopo il termine dell’incontro.

di Francesco Spagnolo Kelly nel post partita di Lecce Juve ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco cosa ha detto il difensore bianconero subito dopo il match del Via del Mare. Nel post partita di Lecce Juventus, Lloyd Kelly ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PAROLE – « C’erano delle cose da cambiare rispetto alla scorsa partita. Nel finale c’era un pochino di preoccupazione, però alla fine è arrivata questa vittoria importante ». VITTORIA – « L’importante è pensare a noi stessi, adesso dobbiamo rilassarci e pensare alle prossime due partite che sono molto importanti, dobbiamo pensare alla Juventus e non a quello che fanno gli altri avversari ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly a Sky: «Nel finale c’era un po’ di preoccupazione, ma alla fine è arrivata la vittoria»

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