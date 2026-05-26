Il padre del tifoso ferito ha commentato la situazione, affermando che l’ordine pubblico era gestito dalla polizia e che è strano che siano le stesse forze a condurre le indagini. Ha aggiunto che non intende polemizzare, ma ha sottolineato che una bottiglietta non può causare una frattura così grave alla testa. La sua voce si unisce a quella di altri testimoni presenti durante l’incidente.

“Non voglio far polemica, però non voglio neanche sentire minimizzare. Una bottiglietta non ti sfonda e frantuma la calotta cranica”. Pierluigi Basoccu, padre di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino ferito gravemente durante i disordini scoppiati prima del derby di Torino, parla dall’esterno dell’ospedale Molinette. Al suo fianco c’è la moglie. Il figlio resta ricoverato in prognosi riservata: le prossime 72 ore saranno cruciali. Basoccu continua a sostenere un punto: suo figlio è stato colpito da un lacrimogeno. “C’erano 200-300 ragazzi di tutte le età che avevano tutti la stessa polemica, nel senso che avevano sparato ad altezza d’uomo questi fumogeni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il padre del tifoso juventino ferito: “L’ordine pubblico era della polizia, un po’ strano che la stessa polizia faccia le indagini”

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Chi è Basoccu, tifoso ferito al derby Torino-Juve: colpito alla testa, è in prognosi riservata

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