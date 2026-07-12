L’equilibrio metabolico migliora l’esito della chirurgia plastica | la ricerca

Una ricerca evidenzia che migliorare lo stato metabolico dei pazienti prima di interventi di chirurgia plastica e ricostruttiva può favorire la cicatrizzazione e migliorare i risultati clinici, funzionali ed estetici. La preparazione metabolica si concentra su aspetti come l’alimentazione e il controllo di eventuali condizioni di salute che possono influenzare il processo di recupero. Gli studi suggeriscono che un equilibrio metabolico ottimale può incidere positivamente sull’esito complessivo dell’intervento.

Ottimizzare lo stato metabolico del paziente prima di un intervento di chirurgia plastica e ricostruttiva può favorire la cicatrizzazione e migliorare gli esiti clinici, funzionali ed estetici. È il tema della ricerca scientifica che il Gruppo Ini – Istituto neurotraumatologico italiano presenterà a due appuntamenti internazionali: l’Ice 2026 di Parigi, in programma il 20 e 21 luglio, e il 15th Global summit on diabetes di Tokyo, il 22 e 23 luglio. La ricerca. Lo studio, dal titolo ‘Ottimizzazione perioperatoria e guarigione tissutale Aacelerata: l’impatto della modulazione metabolica tramite Glp-1 Ra e micronutrienti in chirurgia plastica e... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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New Study Links GLP-1 Medications to Higher Testosterone and Better Sperm Count

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