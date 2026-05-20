Chirurgia della tiroide un percorso integrato e dedicato alla Chirurgia generale della Valtidone
A Piacenza, il trattamento delle patologie della tiroide e delle paratiroidi avviene attraverso un percorso integrato che coinvolge diversi specialisti della Chirurgia generale della Valtidone. Il processo inizia con l’accertamento diagnostico e prosegue con la pianificazione terapeutica, includendo anche gli interventi chirurgici quando richiesto. La rete di assistenza mira a garantire un percorso continuo e strutturato per i pazienti, dal momento della diagnosi fino alla fase post-operatoria, con un’attenzione particolare alla gestione complessiva della patologia.
Dalla diagnosi alla cura: le patologie della tiroide e delle paratiroidi a Piacenza seguono un percorso integrato e strutturato di presa in carico, che accompagna il paziente dall’accertamento della patologia alla terapia e, quando necessario, all’intervento chirurgico, nell’ottica di una rete. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
How thyroidectomy is done(3D animation)
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