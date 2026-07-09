chirurgia plastica di una donna russa fa scalpore sul web

Un video di una donna russa subito dopo un intervento di chirurgia plastica al volto è diventato virale sui social media. Nel filmato si mostrano i risultati immediati dell’intervento, con un aspetto notevolmente alterato. La diffusione ha generato numerosi commenti e discussioni online. Non sono stati forniti dettagli sulle procedure eseguite né informazioni su eventuali complicazioni.

L’aspetto sconcertante di una donna russa subito dopo un intervento di chirurgia plastica facciale è diventato virale. Dopo che un video della sua trasformazione ha scatenato un acceso dibattito sui social media. per saperne di più. Un filmato di una donna che si era sottoposta a un intervento di chirurgia plastica estesa, condiviso dal media dell’Europa orientale NEXTA, mostra la paziente, identificata come Anastasia, seduta accanto al suo chirurgo poco dopo l’intervento. Sebbene lei abbia espresso entusiasmo per i risultati, molti spettatori online sono rimasti scioccati. Stupidti dal suo viso gonfio, dalle sopracciglia sollevate e dai punti di sutura visibili. 🔗 Leggi su Newsner.it

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