Leonardo chi è il nuovo advisor azzurro | cosa sappiamo del fantasista brasiliano naturalizzato italiano

Il nuovo advisor della Nazionale italiana è Leonardo Nascimento de Araújo, noto come Leonardo, un ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano. È stato scelto dal presidente della Figc per affiancare il direttore tecnico Paolo Maldini e contribuire alla preparazione per i prossimi mondiali. Leonardo ha un passato da giocatore e dirigente nel calcio professionistico. La nomina è stata annunciata ufficialmente e si inserisce nel progetto di rafforzamento della struttura tecnica della nazionale.

Voluto dal presidente della Figc Giovanni Malagò come advisor della Nazionale italiana, Leonardo Nascimento de Araújo, meglio noto come Leonardo, è l'uomo che dovrà guidarci verso i prossimi mondiali insieme al direttore tecnico Paolo Maldini. Leonardo è un uomo di calcio, dotato di grandissima versatilità. La sua carriera calcistica è cominciata presto, ma la sua mente non è mai rimasta confinata dentro il rettangolo di gioco, spingendosi oltre. Nato a Niterói (Brasile) il 5 settembre 1969 in una famiglia benestante, debutta con il Flamengo a soli 17 anni, facendo precocemente il suo ingresso nel "grande calcio". Gioca al fianco di una leggenda come Zico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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