L’Italia del calcio riparte da Maldini | nuovo direttore tecnico con Leonardo advisor

Paolo Maldini è stato nominato nuovo direttore tecnico della nazionale di calcio italiana, con Leonardo come consulente. Maldini e Leonardo avevano già collaborato al Milan, prima come giocatori e poi come dirigenti. La nomina arriva dopo che l’Italia non si è qualificata per il terzo Mondiale consecutivo. La Federazione ha annunciato ufficialmente la scelta, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La decisione mira a rafforzare le strategie della squadra nazionale.

Come al Milan, prima in campo e poi dietro la scrivania: Paolo Maldini e Leonardo tornano a lavorare insieme e questa volta lo fanno per cercare di risollevare le sorti del calcio italiano uscito con le ossa rotte dalla terza mancata qualificazione mondiale consecutiva. Il pressing del neo presidente della Figc, Giorgio Malagò, ha ottenuto il risultato sperato: Maldini ha accettato il ruolo nuovo (nel senso di mai visto prima) di direttore tecnico della federazione, con pieni poteri sulla filiera delle nazionali, e Leonardo sarà il suo advisor. Lo ha annunciato lo stesso Malagò al culmine di due settimane di incontri e discussioni: “Con soddisfazione annuncio che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di direttore tecnico della Federazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

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