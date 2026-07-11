maldini dt azzurro e presidente club italia con lui anche leonardo advisor

Paolo Maldini è stato nominato nuovo direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. Con lui, anche Leonardo ricoprirà il ruolo di advisor. La FIGC ha annunciato ufficialmente la nomina, che segna l'inizio di una nuova fase per la gestione tecnica delle squadre nazionali. Giovanni Malagò ha commentato che ora è il momento di condividere la scelta del prossimo commissario tecnico.

"Ora è giusto condividere la scelta del prossimo Ct", ha detto Giovanni Malagò ROMA - La nuova era azzurra inizia a prendere forma. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Figc e presidente del Club Italia e con lui ci sarà anche Leonardo nella veste di advisor. È la scelta del presidente federale Giovanni Malagò che ricompone in Federcalcio la coppia che aveva già lavorato al Milan. "La verità è che Maldini era da subito il mio obiettivo, ho sempre pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere al settore tecnico della Figc, che non implica solo la nazionale maggiore ma tutta la filiera delle nazionali giovanili - ha detto al Tg2 Post Malagò poco dopo l'ufficialità della doppia nomina -. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Nazionale, Maldini nuovo direttore tecnico e Leonardo advisor: parte la rivoluzione di Malagò

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