Il nuovo testo sulla legge elettorale del centrodestra è stato presentato in commissione Affari costituzionali della Camera. L’esame del provvedimento è previsto per luglio e si svolgerà con tempi stretti. Dopo settimane di indiscrezioni, il documento è stato reso pubblico e sarà valutato nei prossimi mesi. La discussione si concentrerà sui contenuti e sui tempi di approvazione.

AGI - Dopo giorni di indiscrezioni e fughe di notizie, arriva in commissione Affari costituzionali della Camera il nuovo testo del centrodestra sulla riforma della legge elettorale. E qualche ora prima, in conferenza dei capigruppo, la maggioranza incassa l'approdo in Aula della riforma a fine giugno, il 26, così da procedere poi con l'esame del provvedimento a luglio con i tempi contingentati. Una tabella di marcia serrata, su cui il centrodestra non fa passi indietro e che fa insorgere le opposizioni: "gravi forzature inaccettabili". Ma il centrodestra tira dritto: l'obiettivo resta quello di ottenere il primo via libera entro l'estate e provare a incardinare subito la riforma anche al Senato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Centrodestra accelera sulla legge elettorale: esame a luglio con tempi contingentati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vertice a Chigi del centrodestra, si accelera su energia, nucleare e legge elettoraleNella giornata di ieri si è svolto un vertice tra i rappresentanti del centrodestra presso la sede di Chigi.

Centrodestra, panico da urne: fronda sulla nuova legge elettoraleIl centrodestra è in allarme per le prossime elezioni e una fronda si è sollevata sulla nuova legge elettorale.

Temi più discussi: Il centrodestra accelera sulla legge elettorale: il piano per chiudere tutto in poche settimane; Centrodestra accelera sulla Legge elettorale: esame a luglio con tempi contingentati; La Giornata Parlamentare. Centrodestra vince a a Venezia e Reggio Calabria. Il Governo accelera su nucleare e legge elettorale; Meloni scaccia i fantasmi: Il crollo? Rinviato a domani. E accelera sulla legge elettorale.

La maggioranza accelera sulla #leggeelettorale e punta al primo via libera alla Camera entro giugno. Il centrodestra prepara un nuovo testo con premio di maggioranza e soglia di sbarramento, mentre Pd e M5S parlano di forzatura parlamentare. x.com

Governo, dopo le comunali centrodestra accelera su legge elettorale. Scontro tra Lega e FI sull’ingresso dell’Ucraina in UeLe notizie dell’ultima ora sul governo Meloni dopo le amministrative. Dopo il trionfo a Venezia e Reggio Calabria, il centrodestra accelera sulla legge elettorale ma l’opposizione blocca. Un altro dos ... fanpage.it

Legge elettorale, il centrodestra accelera: scontro con le opposizioni su tempi e contenuti della riformaIl centrodestra imprime una forte accelerazione alla riforma della legge elettorale, aprendo un nuovo fronte di tensione parlamentare con le opposizioni. La maggioranza punta infatti a portare rapidam ... online-news.it