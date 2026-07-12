lecco escursionista travolto da un masso sulla grignetta

Un escursionista è stato travolto da un masso sulla Grignetta. L’incidente è avvenuto durante un'escursione in quota, portando alla richiesta di soccorso. I vigili del fuoco di Lecco, insieme ai nuclei specializzati in soccorsi in alta quota, sono intervenuti con un’operazione complessa per estrarlo. Dopo il salvataggio, l'uomo è stato trasferito in condizioni non specificate.

L'alpinista è stato salvato grazie a un delicato e complesso intervento dei vigili del fuoco lecchesi e dei nuclei specializzati nei soccorsi ad alta quota. L'incidente si è verificato domenica 12 luglio e ha coinvolto anche gli altri due compagni di cordata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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